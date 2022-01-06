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Askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., tutuklandı.

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Askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, Meriç’te 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.’yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Aranması olduğu belirlenen Z.K., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

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