Ataşehir’de otomobil alev alev yandı
İstanbul Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil dakikalar içinde demir yığınına döndü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Dudullu Caddesi’nde Seyit Emir Sultan idaresindeki 53 AVC 042 plakalı otomobilde çıktı. Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü otomobili durdurdu.
Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmekte yetersiz kalınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Trafik polisleri bu sırada caddeyi trafiğe kapattı. Yanan otomobil demir yığınına döndü. Aracın kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. DHA