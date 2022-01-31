Abone Ol

AVM otoparkında dehşet! Bacağından vuruldu

Zonguldak'ta Samet G., alışveriş merkezi otoparkında tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aracıyla otoparktan ayrılan Samet G., çağırdığı sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AVM otoparkında dehşet! Bacağından vuruldu

Olay, öğle saatlerinde, Milli Egemenlik Caddesi’nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Samet G. ile kimliği belirsiz kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran saldırgan, Samet G.’yi bacağından vurdu.

Samet G., yaralı halde otomobiline binerek otoparktan çıkıp, Terakki Mahallesi’ne gitti. Buraya sağlık ekibi çağıran Samet G., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından kaçan şüpheliyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. DHA

Gasba direnince bacağından vuruldu İlginizi Çekebilir Gasba direnince bacağından vuruldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya Atatürk Polis Sağlık Zonguldak