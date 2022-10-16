‘Avukatız’ diyerek emekli vatandaşı dolandırdılar
Kayseri'de, kendilerini avukat olarak tanıtıp 'bankadaki paraların konusunda yardımcı olacağız' diyerek, cep telefonunu aldıkları 70 yaşındaki emeklinin hesabından 25 bin TL kredi çektiler. Lüks araçla gezerken yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kayseri kent merkezinde önceki gün kendilerini avukat olarak tanıttıkları emekli bir vatandaşın cep telefonunu alan A.T. ve G.T., ‘Senin banka hesaplarında yardımcı olacağız’ diyerek mobil bankacılık hesabına girdi.
Güvenini kazandıkları vatandaşın banka hesabından 25 bin TL kredi çeken A.T. ve G.T, daha sonra parayı kendi hesaplarına gönderdi. Hesabından kredi kullanıldığını fark eden 77 yaşındaki vatandaşın ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İki şüpheli, lüks araçta gezerken yakalandı, dolandırdıkları para da üzerlerinde çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)