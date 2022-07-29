Aydın’da iki hemşireye şiddet

Aydın’ın Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’nde Çocuk Kan Alma Birimi'nde görevli hemşireler küçük bir çocuktan kan alırken kan tüpü bozuk çıktı. İkinci kez almak istediklerinde ise, çocuğun anne ve babasının hedefi oldular. Hemşireler bir hekimin odasına sığındı. Gözaltına alınan baba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Latif SANSÜR

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Sabah saatlerinde Çocuk Kan Alma Birimi'ne gelen aile çocukları M.E.'den tahliller için kan alınması talebinde bulundu.

Görevli hemşire Canan Özelçi kan alma işlemi yaptığı sırada elindeki kan tüpü bozuk çıktı. Tüpü değiştirmek isterken, küçük çocuk hareket etti.

Küçük çocuğun damar yolundan kan akınca anne N.E. tepki göstererek, Hemşire Özelçi'ye bağırdı.

Bunun üzerine odadaki diğer hemşire Özlem Ayşe Tekin işleme devam etti. Ancak anne N.E. bir türlü sakinleşmedi, ”Çocuğumun kolunu mahvettiniz nasıl iş yapıyorsunuz?” diyerek tepkiyi sürdürdü.

BABA SEDYEYE TEKME ATTI

Hemşireler, bir türlü sakinleşmeyen anne babaya, “Kan alma sırasında nadir de olsa bu tür aksaklıklar olabilir. Kan tüpü arızalı çıkabilir” diye durumu anlatmaya çalışırken, baba E.E. arada bulunan sedyeye tekme atarak hemşire Canan Özelçi'nin bacağından yaralanmasına neden oldu. Hemşire Özge Ayşe Tekin'in de yüzüne tüküren E.E. “Siz sağlıkçılar dövülmeyi ve öldürülmeyi başınıza gelen her şeyi hak ediyorsunuz” dedi.

Öfkeli E.E. bir türlü sakinleşmeyince hemşireler bir doktorun odasına sığındı. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan E.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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