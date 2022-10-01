Aynı apartmana art arda iki kere girdi, ne bulduysa çaldı

Kağıthane'de plastik kart ile açtığı apartman kapısından içeriye giren hırsız, daireleri tek tek dolaşarak aldıklarını dışarı çıkardı. Ardından ikinci defa aynı apartmana giren hırsız, ne bulduysa pazar çantasına doldurarak çaldı.

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Kağıthane Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak’ta geçen hafta bir apartmanı gözüne kestiren şüpheli, binanın dış kapısını plastik kart ile açarak içeri girdi. Önce seçtiği malzemeleri tek tek çalarak dışarı çıkardı. Ardından yine aynı apartmana giren hırsız, bu sefer malzeme ayırt etmeksizin ayakkabı, çanta ne bulduysa pazar çantasına doldurarak çaldı.

Şüphelinin apartmana girmesi ve topladığı malzemelerle dışarı çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plastik kart ile bina kapısını açan şüpheli, binayı dolaşarak beğendiği malzemeleri alarak dışarı çıkıyor. Daha sonra yine binaya gelen kişi, bu sefer ayırt etmeksizin içeride ne bulduysa pazar çantasına doldurarak götürüyor.

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