Babasını öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu: İlk celsede 8 yıl 9 ay hapis

İstanbul Ümraniye’de, 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı’nın tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı’yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada, ilk celsede karar çıktı. Sanık savunmasında, “Bıçağı rastgele savurdum. Öldürme amaçlı yapmadım. İnanamadım bile öldüğüne” dedi. Mahkeme sanığın 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ümraniye'de 3 Aralık 2021 tarihinde, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Cansel Dilara Kınalı (20) hakim karşısına çıktı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Ağlayarak savunma yapan sanık Cansel Dilara Kınalı, olay günü babası Mustafa Emre Kınalı'nın alkollü olduğunu ve kendisine hakaretler ettiğini belirterek, “Eve gelip odama kapandım. Annem ve babam ayrıldı ama 1 aydır beraber kalıyorlardı. Ben dışarıda kalıyordum. Şiddete dayanamıyordum” dedi.

“İNANAMADIM ÖLDÜĞÜNE”

Babasını öldürme kastının olmadığını söyleyen sanık, “Ambulansın gelmesini bile bekledim. Bıçağı rastgele savurdum. Öldürme amaçlı yapmadım. İnanamadım bile öldüğüne. İlk küfrü ben etmedim. Sonra ben de ettim ama ondan önce etmedim” diye konuştu.

Sanık avukatı ise söz alarak, sanığın öldürme kastı olmadığını söyledi.

HALA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Maktulün ablası Fatma Seyhan Çelebi, “Annesi, kardeşimin bayıldığını söyledi. Ambulansı aramalarını söyledim. ‘Kardeşim nerede' diye sordum. Banyoda sarhoş dediler. ‘Emre’ diye seslendim ‘abla' dedi. ‘Abla beni öldürecekler' dedi. Kan falan görmedim. Anında müdahale etmeye başladılar. Daha sonra hastaneye gittik. Şikayetçi değilim” dedi.

ANNE TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Sanığın annesi B.Y. de tanık olarak ifade verdi. B.Y., bir buçuk sene önce boşandıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

* Mutfak masasında içiyordu. Yarım saat sonra Dilara geldi, cevap vermedi odasına girdi. Sonra kapısını açtı, bir sürü hakaret etti. Ayakta duramıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Bana da hakaretler yağdırmaya başladı.

* Velayet babada olmasına rağmen benimle kalıyordu. İki adım attım, yere düştü. Dilara ‘gelme üstüme gelme' dedi. Bıçak, kan yoktu, çizikti. Ablasını aradım, ambulansı aradım. Daha önce de beni darp etti, öldürmeye kalktı, kadın sığınma evine gittim.

Son sözü sorulan sanık, “Takdir sizin” dedi.

İLK CELSEDE KARAR

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan sanığı önce 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Maktulün kızı olan sanığa yönelik sözlü tartışmayı başlatması, odasına girerek devam ettirip hakaret etmesine bağlı sanıkta oluşturduğu haksız tahrik altında eylemin işlendiği gerekçesiyle cezada indirim yapılarak, 10 yıl 6 aya düşürüldü.

Sanığın olaya ilişkin pişmanlığını dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını 8 yıl 9 aya indirerek, hükmen tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli ile maktulün öz kız-baba oldukları, şüphelinin anne ve babasının ayrı olduğu kendisinin annesi ile kaldığı aktarıldı.

Mustafa Emre Kınalı'nın olay günü akşam saatlerinde şüpheli Cansel Dilara Kınalı ve annesinin evine alkollü olarak geldiği ve evde de alkol almaya başladığı aktarıldı.

İddianamede, baba Mustafa Emre Kınalı’nın, eve gelen kızı Cansel Dilara Kınalı'nın madde etkisinde olduğunu fark ettiğini ve kızının arasında bu yüzden sözlü tartışmanın başladığı anlatıldı.

Babasına karşılık vererek odasına çekilmeye çalışan Cansel Dilara Kınalı'nın peşinden gelen babasına mutfaktan aldığı bıçak ile gelişi güzel vurduğu belirtildi. Bıçaklanan Mustafa Emre Kınalı'nın eski eşinin 112'yi aradığı ve Kınalı'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, Cansel Dilara Kınalı'nın ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep edildi.