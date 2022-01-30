Abone Ol

Babasını öldüren genç tutuklandı

Malatya'da annesi ile tartışan babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Babasını öldüren genç tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 29 Ocak tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Yankı Caddesi üzerinde saat 14.00 sularında meydana gelen olayda M.Y. (19), annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı (58) tüfekle gözünden vurdu.

Olay sonrası M.Y. polise teslim olurken, baba Bayram Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Bayram Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Ablasını bıçakladı 'içindeki şeytanı öldürdüm' dedi, müebbet yedi İlginizi Çekebilir Ablasını bıçakladı 'içindeki şeytanı öldürdüm' dedi, müebbet yedi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara baba Malatya