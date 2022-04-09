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Babasıyla servis bekleyen çocuğa sokak köpekleri saldırdı!

Avcılar'da, okula gitmek için babasıyla servisi bekleyen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Babasının tekmeler savurmasıyla köpekler uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:32 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan sitenin önünde yaşandı. Aziz Karadağ, okul servisine bindireceği 8 yaşındaki oğlu Ömer ile yaşadıkları sitenin önünde beklemeye başladı.

Sokak köpekleri, bir anda çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk korkuyla babasının arkasına saklanırken, babası köpeklere doğru tekmeler savurdu. Köpekler daha sonra baba-oğuldan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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