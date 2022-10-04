Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapıldı
Malatya'da bir tekstil fabrikasının baca tamirini yapan Taner Bozkuş, elektrik akımına kapıldı Yaralı halde çatıda kalan Bozkuş, iftaiye merdiveni ile indirilerek hastaneye götürüldü.
Malatya 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil bir fabrikanın çatısında baca tamiri yapmaya başlayan Taner Bozkuş, öğle saatlerinde elektrik akımına kapıldı.
Bulunduğu yere yığılan Bozkuş’u görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye erleri, yaralı Bozkuş’u, çatıdan indirip sağlık ekiplerine teslim etti.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bozkuş’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)