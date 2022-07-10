Bagajda kurbanla seyahat eden kadının görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şanlıurfa’da kurbanlık koyun ile otomobilin bagajında yolculuk yapan bir kadının görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tiktok isimli uygulamada altına müzik koyularak yapılan paylaşımda, "Elektrik, doğalgaz, hayat pahalılığı yani yanmış daha. Yangın geliyor, mutfakta yangın var” ifadelerine yer verildi.

Ahmet KAYA

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Otomobilin bagajında kurbanlık koç ile birlikte seyahat eden kadın görüntüsünü Tiktok isimli uygulamada yayınlayan kullanıcı, yörede şaşkınlık ve kızgınlık ifadesi olarak kullanılan “Ha hoo” hitabıyla “Millet hepsi ‘Ha hoo' diyor. Ferman ediyor. Elektrik, doğalgaz, hayat pahalılığı yani yanmış daha. Yangın geliyor, mutfakta yangın var” yorumu yaptı.

Özellikle Şanlıurfa'dan çok sayıda yorumun yapıldığı kurban taşıma görüntüsünün kentin neresinde çekildiği ise belirlenemedi.

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