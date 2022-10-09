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‘Bahçe sınırı’ tartışmasında komşusunu vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Recep S.(49), bahçe sınırı anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Mustafa Doğdaş'ı (73) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Doğdaş ameliyata alınırken, Recep S. polise teslim oldu. 

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‘Bahçe sınırı’ tartışmasında komşusunu vurdu

Olay, Çamlıtepe Mahallesi Şamil Sokak üzerinde meydana geldi. Recep S., daha önceden aralarında bahçe sınırı nedeniyle tartışma yaşanan komşusu Mustafa Doğdaş ile yeniden karşılaştı.

6 EL ATEŞ ETTİ

İkili arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede esnasında Recep S., tabancayla komşusu Mustafa Doğdaş’a 6 el ateş açtı. Mustafa Doğdaş, göğsünden ve bacağından yaralanırken, Recep S. olay yerinden kaçtı.

İhbar  üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğdaş’a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Doğdaş ameliyata aldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Recep S., ise yaklaşık yarım saat sonra polise teslim oldu. Ağır yaralanan Mustafa Doğdaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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