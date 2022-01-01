Bakan Yardımcısı Ersoy: Çok ciddi tedbirler aldık

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yılbaşında güvenliği sağlamak amacıyla Bakanlık olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye'de ayakta ve görevinin başında. 31 Aralık sabah saat 8 itibariyle tedbirlerimizi uygulamaya koyduk ve bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor. Şu ana kadar da Türkiye genelinde gayet sakin, huzurlu bir gece geçiriyoruz" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yılbaşında alınan tedbirleri yerinde görmek için Ankara’dan karayoluyla Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldızı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Vali Ayyıldızın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yaman Ağılar, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile birlikte Seyitgazi karayolu üzerindeki Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Jandarma görevlilerinden alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili bilgiler alan Bakan Yardımcısı Ersoy, personelle sohbet etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE merkezini ziyaret eden Ersoy, kentteki yaya ve araç trafiğini kameralardan izledi. Görevli personelle ilgili bilgiler alan Ersoy, ardından Eskişehir-Ankara çevreyolu trafik uygulama noktasına geçti. Burada görev başındaki personelle görüşen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yılbaşında halkın güvenliği için İçişleri Bakanlığında çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.

Türkiye genelinde asayişi sağlamak için görev yapan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyle ilgili bilgiler veren Ersoy, şunları söyledi:

* Yakından takip ettiğiniz gibi dünyanın en zor coğrafyasında milletimizin huzurunu ve güvenliğini tesis etmek, sağlanan huzur ortamının her daim kalıcı olmasını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı olarak çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu akşam da yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz 2022’yi karşılayacağımız akşamımız, yine yılbaşı gecesi olarak tanımladığımız bu geceyi de milletimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm Türkiye genelinde çok ciddi tedbirler aldık.

* Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiyede ayakta ve görevinin başında. 31 Aralık sabah saat 8 itibariyle tedbirlerimizi uygulamaya koyduk ve bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor. Şu ana kadar da Türkiye genelinde gayet sakin, huzurlu bir gece geçiriyoruz.

“2021 YILINI ÇOK AĞIR GEÇİRDİK”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 2021 yılının çok ağır olaylarla geçtiğini söyledi. Peş peşe felaketleri güçlü devlet ve milletin sağduyusuyla üstesinden gelindiğini anlatan Ersoy, “2021 yılını çok ağır geçirdik. Felaketler peş peşe geldi ama Allaha şükür devletimizin gücü, milletimizin sağduyusu, samimiyeti ve iş birliğiyle bütün belaların, kazaların, felaketlerin üstesinden gelerek 2022ye ulaştık. 2022nin hem memleketimiz için, milletimiz için, bölgemiz için, bütün masum ve mazlum coğrafya için ve insanlık için hayırlar getirmesini, huzur içinde, güven içinde, sağlık ve mutluluk içinde bir yıl geçirmemizi nasip etmesini Cenabı Allahtan niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklamalarının ardından uygulama noktasındaki polis memurlarıyla sohbet ederek kentten ayrıldı.

ESKİŞEHİR 500 KAMERA İLE İZLENİYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yılbaşı nedeniyle kentte 1920 personel görevlendirdi. Polis ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak, şüpheli görülen araçları ve kişileri tek tek kontrol ederken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde kent sokakları herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 500 kamera ile takip ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI, 81 İLDE ALINAN TEDBİRLERİ TAKİP ETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaları ve genel durumu, İçişleri Bakanlığı binasında bulunan GAMER’den takip etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde görev yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileriyle dev ekranda görüntülü görüşme yaparak son duruma ilişkin bilgi aldı.

“340 BİN 351 PERSONEL GÖREV YAPACAK”

Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için en üst düzeyde tedbirlerin alındığını söyledi. Çataklı, “Emniyetimizden, jandarmamızdan, Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev yapacak. Yine bu çerçevede 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpeklerle arkadaşlarımız istifade edecek. Yılbaşı gecesi trafik tedbirleri önemli. Yol güzergahlarında trafik ekiplerimiz tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayollarının kapanması durumunda araçları önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirecekler ve vatandaşlarımızın evlerine sağlıklı bir şekilde dönebilmeleri için özellikle saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine de ağırlık verecekler” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DA ÖNLEMLER ALINDI”

Çataklı, terör örgütlerine karşı da önlemler alındığına da dikkat çekerek, “Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan illegal geçiş yapma arayışında olabilecekleri, yine sınır hatlarına el yapımı patlayıcı ve benzeri tarzı yöntemlerle eylem yapabilecekleri ihtimalleri de dikkate alacağız. Yine başta büyükşehirlerimiz olmak üzere araç gereç ve dedektör köpekleri de kullanmak üzere bütün unsurlarımızı emniyet ve asayiş için seferber ettik” ifadelerini kullandı.

Deniz kenarı illerde sahil güvenlik önlemlerin artırılarak göçmen kaçakçılığına yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Çataklı, vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek uyuşturucu ve sahte içki satışının engellenmesine ve ele geçirilmesine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi. Yüzbinlerce personel ile Türkiye çapında güvenlik denetimlerinin 24 saat devam edeceğini söyleyen Çataklı, vatandaşları Kovid- 19’a karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. DHA