Balık avlamaya gitti, hayatından oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'nda ağla balık avlayan Ahmet Erdoğan (60), ağlara takılıp dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.
Olay, Berdan Baraj Gölü’nün Akçakocalı mevkiinde meydana geldi. Kıyıdan baraj gölüne ağ atarak balık avlamak isteyen Ahmet Erdoğan, ayağı ağa takılınca dengesini kaybedip suya düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Ahmet Erdoğan’ın cansız bedenini sudan çıkardı. Erdoğan’ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)