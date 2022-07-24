Balıkesir’de bir kişi, arkadaşını öldürdükten sonra saklandığı bacada yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde restoranda birlikte alkol aldığı arkadaşı İsmail Hakkı Arkan'ı (33), çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren Bahadır Bayraktaroğlu (34), bir iş yerinin bacasında saklanırken yakalandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakaladığı anlar, kameralara yansıdı.

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Olay, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı Bahadır Bayraktaroğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bayraktaroğlu, masadan aldığı bıçakla Arkan’a saldırdı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Arkan, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BACADA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Bayraktaroğlu’nun aracı, Küçük Sanayi Sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Geceyi TIR dorselerinin arasında geçirdiği belirlenen şüphelinin son görüldüğü sokak polis tarafından ablukaya alındı.

Bir iş yerine havalandırma boşluğundan girerek, bacada saklandığı belirlenen Bayraktaroğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. O anlar polis ekipleri tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde polislerin iş yerinin çatısına çıkarak bacayı kontrol ettikleri görüldü.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır Bayraktaroğlu, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)