Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının tedavisi sürüyor
Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayı, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bulunan ayının tedavisine, teslim edildiği Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün koruma sahasında devam ediliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, ayının tedavisine hızlı bir şekilde başladıklarını söyledi.
Ayının önceki gün kendilerine getirilme sürecinden bahseden Şimşek, “Bize ilk geldiğinde ayımız bitkin ve yürüyemez haldeydi. Ekiplerimiz veteriner hekime getirdiler ve burada tedavi sürecine başladık ayının. Sağlığı gayet iyi durumda. Ayımız sağlığına tamamen kavuştuğunda onu bulduğumuz doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz” diye konuştu. AA