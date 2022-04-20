Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateşin, para meselesi yüzünden çıkan kavgada Salih Y. (23) tarafından baltayla öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı.

Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.ye beyzbol sopasıyla saldırdı.

Kenan Y.nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateşe vurdu. Mustafa Ateş’in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltındaki Kenan Y. ile oğlu Salih Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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