Barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını öldürdü

Eskişehir'de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği iddiasıyla dışarı çıkarılınca tartıştığı iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlunu (21) tabancayla vurarak öldüren Onur Özkaya (28), tutuklandı.

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Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde barların bulunduğu Vural Sokak’ta, 24 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Özkaya, iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.

Araç kiralama işi yapan Özkaya, mekana silahla dönüp, rastgele ateş etti. Onur Özkaya, bu sırada tartıştığı iş yeri çalışanlarından üniversite öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlunu göğsünden vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada yaralanan Onur Özkayayı sokakta gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan Özkaya, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

TEKİRDAĞDA TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi olan Egemen Rahmi Demircioğlu ise memleketi Tekirdağın Saray ilçesinde toprağa verildi.

Osmangazi Üniversitesi, Demircioğlu için taziye mesajı yayınladı. Taziye mesajında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu, uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğluna Allahtan rahmet dileriz denildi. (DHA)