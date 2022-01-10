Başakşehir’de güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma
İstanbul Başakşehir'de bir sitenin güvenlik görevlisi ile motosikletli kuryeler arasında tartışma çıktı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir 4. Etap’ta bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre; siteye sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı.
Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisinin, kuryelerin motorlarını tekmeleyerek zarar verdiği ileri sürüldü.
Kuryeler ise durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı. Kendisini görüntülediklerini gören güvenlik görevlisi, kuryelere saldırdı. DHA