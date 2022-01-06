Basında yılın Atatürkçüsü Uğur Dündar

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), beş ayrı kategoride ‘Yılın Atatürkçüsü Ödülü’ verdi. Basın alanında yazarımız duayen isim Uğur Dündar, ödüle layık görüldü. Dündar yaptığı açıklamada, “Bu ödül, çocuklarıma bırakacağım en değerli mirastır” dedi.

Sözcü İstanbul

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ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ise Uğur Dündar'a ödül verilmesine ilişkin, “Yıllardır en güvenilir kişi olması, özellikle Atatürkçü duruşu, Cumhuriyet ve Aydınlanma devrimlerine bağlılığı ve bunu yazılarında ve programlarında sürekli gündeme taşıması bu seçimde çok etkili oldu” ifadelerini kullandı.

ADD tarafından ödüller “Bilim, Basın, Sağlık, Edebiyat ve Tiyatro” kategorilerinde verildi. Bilim alanında Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık, edebiyat alanında şair Ataol Behramoğlu, Tiyatro alanında usta sanatçı Müjdat Gezen ödüle layık görüldü.