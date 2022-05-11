Başsavcılık: Tahliye edilmedi, tutuklu
Bir kişiye silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydiren Ebubekir T.’nin tahliye edildiği Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.
Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydiren dört şüpheliden Ebubekir T.'nin tahliye edildiği iddia edilmişti.
Ebubekir T.’nin cezaevinden salıverildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar ve haberler nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.
Ebubekir T.’nin 2 kişiyi alıkoyup birine silah zoruyla mermi yutturup, gecelik giydirdiği olay nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen açıklamada, “Diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada tutukluluğu devam etmektedir” denildi.