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Bataklıkta can pazarı! 6 kişi 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bataklıkta kalan büyükbaş hayvanı kurtarmak isterken mahsur kalan 6 kişi ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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Bataklıkta can pazarı! 6 kişi 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığına dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bataklığa saplanan hayvanını kurtarmak için sazlığa giren besici burada mahsur kaldı.

Durumu haber vermesi üzerine besiciyi kurtarmak için bölgeye gelen 5 kişi de, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 5 kişi ve büyükbaş hayvan ekiplerin 1.5 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, saplandıkları bataklık alandan kurtarıldı. (İHA)

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