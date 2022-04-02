Batıda bahar, Muş’ta 8 metrelik karla mücadele

Batıda birçok ilde ilkbahar mevsimi yaşanırken, Muş’ta mart ayında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin 8 metrelik karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illeri arasındaki Muş'ta, kapalı yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından zorlu mücadeleyle açılıyor. 10 köy, 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışmalarını sürdüren kar kaplanları, zorlu coğrafyaya rağmen vatandaşların ulaşımını sağlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu sarp dağların arasında ilerleyen ekipler, karlı dağları çığ riskine karşı adım adım aşıyor. İş makinelerinin geçtiği bölgelerde kardan tüneller oluştu.



“YÜKSEK YERLERDE 7-8 METREYİ HATTA 9-10 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE ETMEKTEYİZ”

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, ilkbahar mevsimi olmasına rağmen Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle halen karla mücadelenin sürdüğünü söyledi. Bu yıl içerisinde çok iyi kar yağışı yaşandığını anlatan Vali Gündüzöz, “Karla mücadelemiz halen devam etmekte. İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekte. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimizin tüm personeline teşekkür ediyorum. Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz” dedi. Karla mücadelenin 24 saat esasına göre devam ettiğine vurgu yapan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çünkü hayat 24 saat esaslı akıyor. Çeşitli sağlık sorunu oluyor ya da eğitim hizmetinin aksamaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu karın arkasından inşallah baharda çok daha bereketli bir tarımsal sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bazı işlerin riskleri vardır. Bu işlerde çalışanların bu tip risklerle de karşı karşıya oldukları belli ama eğitimleri iyi.”

“100 METRELİK BİR BÖLGEYİ 1 GÜNDE AÇIYORUZ”

İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Osman Korkmaz da mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle fırtına ve tipinin de etkisiyle kar kalınlığı yer yer 8 metreyi bulduğunu ifade etti.

Karın sert olmasının iş makinelerinin ilerlemesini engellediğini belirten Korkmaz, “Bazen 100 metrelik bir bölgeyi 1 günde açıyoruz. Bir haftadır bu yolda çalışmaktayız. İnşallah akşama kadar bu yola geçit vereceğiz. Çığ tehlikesi var ama ona rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayındayız ve halen kar nedeniyle kapalı yolumuz var. Şu anda birçok yerde bahar mevsimi yaşanırken, biz 8 metrelik karla mücadele veriyoruz. 7 iş makinesi, 10 personelle çalışmaya devam etmekteyiz. Burası Muş'un en çok kar alan bölgesi. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. (İHA)