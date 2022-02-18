Bebeğe şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine “çocuğa fiziki şiddet” uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapılmıştır.

Çocuğun annesi ‘Aile Yükümlülüğünün İhlali' suçundan, annenin erkek arkadaşı da ‘Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edilmiştir” denildi. (İHA)

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