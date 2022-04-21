Beş kayıp göçmenden birinin cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kayıp olan beş göçmenden birinin cesedine ulaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sahil Güvenlik Komutanlığı iki gün önce bir grup kaçak göçmenle ilgili ihbar aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına iki can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler ifadelerinde 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığını, Yunan unsurları tarafından denizden kurtarılarak iki can Salı içeresinde Türk karasularına geri itildiklerini belirtti.

ARAMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Kaçak göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda kayıp beş kaçak göçmenin bulunması amacıyla Yunan makamlarına bilgilendirme yapıldı. Dün Kuşadası önlerinde Sahil Güvenlik Botu tarafından bulunan bir cesedin kayıp olarak aranan kaçak göçmenlerden birine ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerince bir Sahil Güvenlik Helikopteri, iki Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi ile kayıp dört göçmenin bulunması için arama faaliyetleri sürdürülüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda'ya gönderecek