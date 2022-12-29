Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı…

Beşiktaş'ta 8 ay önce meydana gelen kazanın MOBESE'ye yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Feci kaza sonrası yola savrulan kamyonet sürücüsü engelli kaldı.

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Kaza, Balmumcu Barbaros Bulvarında 8 ay önce gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Meyve sebze halinde dönen Bilal Ulu kamyonetine kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Ziya Durmaz’ın kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Bilal Ulu yola savruldu. Kaza sonrası Ziya Durmaz ve arkadaşları otomobilden çıkarak bir süre araçlarının etrafında dolaştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal Ulu hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü Ziya Durmaz sabah 10.00 sıralarından polis merkezine giderek teslim oldu. Kan örneği alınan Durmaz’ın 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bilal Ulu yürüme yetisini kaybederken 4 ay yoğun bakımda kaldı. Ulu’nun hastanede tedavisi devam derken sürücü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)