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Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı 

İzmit'te, kulak ağrısıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması teşhisi koyulan 6 yaşındaki İsmail Asaf Temel, yoğun bakımdaki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Beyin kanaması geçiren 6 yaşındaki Asaf, kurtarılamadı 

İzmit’in Kuruçeşme Fatih Mahallesinde yaşayan Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf, 9 Eylül’de kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Asafın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Tedaviye alınan ve 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asaf, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf Temelin cenazesi, bugün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisinde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

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