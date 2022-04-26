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Bingöl’de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında mayın arama köpeğiyle yapılan aramada, 4 ayrı noktada toprağa gömülü düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş toplam 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Yayınlanma: 22:51 - 26 Nisan 2022 Güncellenme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında 25 Nisan’da terör örgütü PKK’ya yönelik mayın arama köpeğinin de katıldığı arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Köpeğin tepki verdiği 4 farklı noktada yapılan kazıda düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş toplam 80 kilo EYP ele geçirildi. EYP’ler kontrollü şekilde imha edildi. (DHA)

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