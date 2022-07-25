Bingöl’de akıntıya kapılan oto tamircisi aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde dün, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu arkadaşıyla kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkalı (45) arama çalışmaları sürüyor.

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Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısına dün aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal (43) ve arkadaşı Mücahit Keser (45), saat 16.00 sıralarında başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu.

Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu çıkardı. Keser kıyıya çıkarken, çocuğu kurtarırken yorgun düşen Aydın Tutkal, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EŞİNİ 2 YIL ÖNCE KANSERDEN KAYBETMİŞ

Aydın Tutkalı arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Bingöl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tutkalın bulunması için Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 3, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden ise 4 dalgıcın görevlendirildiği, arama çalışmalarına Bingöl AFAD Müdürlüğünden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneğinden 6, İl Jandarma Komutanlığından 40, İl Emniyet Müdürlüğü’nden de 20 kişilik ekibin katıldığı ifade edildi.

Oto tamircisi olan 2 kız çocuğu babası Aydın Tutkalın 2 yıl önce kanserden eşini kaybettiği, ilçedeki Genç İçin Bir Saat Derneğine (GİBSDER) üye olduğu ve sosyal projelere imza attığı bildirildi. (DHA)

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