Biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı

Şişli Kuştepe'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuştepe’de 15 Ağustos Pazartesi günü iki aile arasında başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen ve biri polis memuru 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Kasten Yaralama-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet-Devlet Malına Zarar Verme-Polise Silahlı Mukavemet” suçlarından mahkemeye çıkarılan, E.Ç., B.Ç., M.G., E.K. ve G.K. tutuklanırken, S.D. ve S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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