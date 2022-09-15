‘BJK’ adıyla kripto dolandırıcılık yapmak isteyenler yakalandı
İstanbul’da kurdukları "www.bjk-coin.com" adresiyle kulüp bilgisi olmadan kripto para cüzdanı oluşturan dolandırıcılar, polis operasyonuyla yakalandı.
Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Beşiktaş Spor Klübü bilgisi dışında www.bjk-coin.com URL adresi oluşturarak dolandırıcılık yapan bir şebeke belirleyince harekete geçti.
KRİPTO PARA CÜZDANI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin web sitesi üzerinden kripto para cüzdanı verilerek yatırım yapılmasını istedikleri belirlendi. Bu şekilde birçok kişinin dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Yapılan araştırmalarda, web sitesinin E.A. ve K.G. isimli kişiler tarafından oluşturulduğu tespit edildi. 13 Eylül'de operasyon düzenlendi. E.A. ve K.G. gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu.