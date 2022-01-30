Boğazı kesilerek öldürülen kadının ihbarcı oğlu tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, bir kadının evinde boğazından kesilerek öldürülmesiyle ilgili olarak ihbarda bulunan oğlu, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahıs tutuklanırken, gözaltında bulunan diğer kişilerin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 58 yaşındaki Hacer Evlice’nin ölümüne ilişkin olay sonrası ifadesi alınan oğlu Ahmet Evlice’yi çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Evlice çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorgusu devam ederken, öte yandan Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.