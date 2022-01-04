Boğaziçi’li öğrenciler, yeni yılda da protestolarını sürdürdü

Yaklaşık bir yıldır rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yeni yılda da protestolarını sürdürdü. Kampüste pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyen öğrenciler, mevcut rektörü protesto ederek Boğaziçi protestoları sırasında tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör atamasına karşı gerçekleştirdikleri protestolarını bu yıl da sürdürüyor.

Üniversite kampüsünde, ‘Demokrasi istiyoruz, Berke’ye, Perit’e ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük’ pankartı taşıyan öğrenciler, ‘Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek’, ‘Kayyum rektör istemiyoruz’ sloganları atarak mevcut rektörü protesto etti, Boğaziçi protestoları sırasında tutuklanan arkadaşlarının ise serbest bırakılmasını istedi.

MELİH BULU YERİNE NACİ İNCİ ATANMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Melih Bulu'nun ‘rektörlük' görevine atanması ile başlayan protesto, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalardan sonra bir dönem sona ermişti.

Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alınmıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bu süreçte destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti. Oylamadan Prof. Dr. Naci İnci'ye yüzde 95 oranında karşı oy çıkmıştı. Tüm bunlara rağmen Naci İnci rektör olarak atanmıştı.