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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk 13 gün dayanabildi

Gaziantep'te baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Ali Kızıkoğlu (10), 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk 13 gün dayanabildi

Olay, 22 Temmuz’da Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren 6’ncı sınıf öğrencisi Ali Kızıkoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızıkoğlu’nun kaybolduğunu fark edip suya girenler, bir süre sonra çocuğu çıkardı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kızıkoğlu, bu sabah yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Kızıkoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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