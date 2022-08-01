Bolu’da içme suyundan zehirlenen 6 çocuk, yoğun bakımdan çıktı
Bolu'da içme suyundan zehirlenen ve böbrek yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedaviye alınan 6 çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı.
Bolu’nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde, Kurban Bayramı sonrası içme suyundan zehirlenen 112 kişi, kanlı ishal ve böbrek yetmezliği nedeniyle çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
1 kişi hayatını kaybederken, sağlık durumu ağır olan 6 çocuk da 2 hafta önce Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Servisi’ne sevk edildi.
Hayati tehlikeyi atlatan, 3 ile 15 yaş arasındaki 6 çocuk, farklı zamanlarda yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. 3 çocuğun bir süre diyaliz tedavisi göreceği, diğer 3’ünün ise ilerleyen günlerde taburcu edileceği belirtildi. (DHA)