Bursa merkezli 4 ilde hırsızlara ‘Bahar Temizliği’ operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde, polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği Bahar Temizliği operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33!ü Bursa’da, toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyonda Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ve paraların yanı sıra pompalı tüfek ele geçirildi. (DHA)

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