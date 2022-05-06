Bursa’da 1 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü, otobüsü görmemiş

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazada otobüse arkadan çarpan kamyonun şoförü Seyit Ali Akpekmezci'nin ifadesinde, "Önümde araç vardı otobüsü görmedim" dediği belirtildi.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında çevre yolu İsmetiye Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. İstanbulludan Eskişehir’e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan gelen Seyit Ali Akpekmezci yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı.

Kazada otobüsteki yolculardan Emirhan Şen (21), yaşamını yitirdi, Gülhan Ocaktan, Eysar Mahmud Kamil, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Nihat Elçi ve Sinan Elçi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKOGRAF EHLİYETİ OKUMAMIŞ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücülerden otobüs şoförü Barış Kantaroğlunun ilk ifadesinde, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu indirip yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği ve bunun üzerine sinyal vererek yolun sağ şeridine yanaştığında kazanın meydana geldiğini söylediği belirtildi. Kamyon şoförü Seyit Ali Akpekmezci’nin ise “Önümde araç vardı, otobüsü görmedim” dediği ifade edildi.

Her iki sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, Emirhan Şen’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde ailesi tarafından alınarak İstanbul’a götürüldü. Şen, Ümraniye Cemil Meriç Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’na defnedilecek. (DHA)

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