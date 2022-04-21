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Bursa’da çalıntı ve change araç operasyonu

Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda işyeri denetlendi. Yapılan operasyonlarda çalıntı araç, şasi numaratörü ve 15 adet motor bloğu ele geçirildi.

Yayınlanma: 09:39 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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Bursa’da çalıntı ve change araç operasyonu

İl genelinde çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla birlikte 7 işyeri denetlendi.

Yapılan denetlemelerde parçalanmaya hazır 3 adet hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 adet araç kupası, çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 adet motor bloğu, 1 adet şasi numaratörü, 9 adet çeşitli marka ve modellerde oto teyp ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı. (İHA)

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