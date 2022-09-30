Bursa’da cami inşaatında çıkan tartışma kanlı bitti!

Bursa'da, cami yapımında çalışan bir işçi, inşaat alanında tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vuruldu. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesinde meydana geldi. 6ncı Bülbül Sokakta bulunan bir caminin yapımında çalışan işçi, inşaat alanında tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vurularak yaralandı. İnşaat işçisi kanlar içinde yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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