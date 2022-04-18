Bursa’da CHP’li Eren Ok, kazada yaşamını yitirdi

Bursa'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı. Kazada, araç sürücüsü CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi 22 yaşındaki Eren Ok hayatını kaybetti, yanında bulunan Murat Kazım yaralandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Barakfakih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eren Ok idaresindeki 34 ED 9053 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü Eren Okun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Murat Kazım ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazımın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Eren Ok’un cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Amasya’ya götürüldü.

MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN’DAN TAZİYE MESAJI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Eren Okun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Kestel Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ok’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. ifadelerini kullandı.

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