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Bursa’da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde refüje çarpan aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

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Bursa’da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Erkan Atalp daresindeki 34 SY 0108 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi’nde virajı alamayarak refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Atalp ekiplerce çıkarıldı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Atalp’in cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

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