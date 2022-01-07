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Bursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da, silahlı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

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Bursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA

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