Bursa’da şüpheli paket alarmı

Bursa’da tabelanın arkasına bırakılan ve paniğe sebep olan çantayı bomba imha uzmanı açtı. Şüpheli çantandan kıyafet çıktı.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi’ndeki bir tabelanın arkasında şüpheli paket ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Cadde çift yönlü olarak şeritlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çantanın bomba şüphesi taşıması sebebiyle olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı.

Olay yerine gelen ve özel kıyafetini giyen bomba uzmanı çantayı önce tabelanın arkasından çıkardı. Ardından çantaya yaklaşan ve yavaş hareketlerle çantayı açtı. Şüpheli çantadan erkek kıyafetleri ve aksesuarları çıktı.

Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan yol incelemelerin ardından tekrar trafiğe açıldı. İHA

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