Bursa’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı’nda Kemal Aydın (63) yönetimindeki otomobille, Ersin Yırgal (41) idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Kaza yapan araçlara, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda Süleyman Şen (35) yönetimindeki kamyonet ile Şefik Akın’ın (45) kullandığı kamyon çarptı.
Sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Salim Tuncar (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)