Büyükçekmece’de tekne yanaştırma cinayeti

Büyükçekmece'de tekne yanaştırma kavgasında bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan liman iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Uygun ile limanda bulunan bir başka kişi arasında “Limana tekne yanaştırma” meselesinden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmaya Uygun’un arkadaşları, Ü.B. ve oğlu D.B., dahil oldu. Alper Uygun ve arkadaşları arasında arbede yaşandı. Daha sonra Ü.B., aracından aldığı tabanca ile Uygun’a doğru ateş etti ve oğluyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alper Uygun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çalışmaların ardından Ü.B. ve D.B.’yi geçtiğimiz gün gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından D.B. ve Ü.B. çıkarıldıkları mahkemece “Kasten Adam Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Uygun’un cenazesi dün Hatay’da toprağa verildi. (DHA)

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