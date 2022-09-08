Çaldığı paralarla 35 bin liralık telefon aldı, kuyumcuda yakalandı

Denizli'nin Tavas İlçesi’nde gizlice girdiği evde 5 saat boyunca kalan şüpheli evdeki para ve altınları çaldı. Paraları eğlence mekanında harcayan, kendine 35 bin liralık telefon alan şüpheli altınları bozdururken kuyumcuda yakalandı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay önceki gün Denizli'nin Tavas İlçesi'nde meydana geldi. 4 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki şüpheli Aldülbaki K. daha önce gözetlediği eve sabah saatlerinde gizlice girerek saklandı. Ev sahiplerinin tarlaya çalışmaya gitmesini fırsat bilerek 5 saat boyunca evde kalan ve her tarafı arayan şüpheli bir miktar para ve altınları alarak kaçtı.

Şikâyet üzerine harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Abdülbaki K. Denizli'deki bir kuyumcuda altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmada şüphelinin evden çaldığı paraları eğlence mekânında harcadığı, kendisine 35 bin lira değerinde cep telefonu aldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin çaldığı nakit para ve altınların toplam 300 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir Dolandırıcılar, altınları kafede böyle paylaşmış