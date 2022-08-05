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Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi deposundan 100 bin TL değerinde 18 ton arpa çalan hizmetli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı

Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifinin İkiçeşme Mahallesinde, Tarım Kredi Kooperatifi deposundan önceki gece 18 ton arpa çalındı.

Hırsızlığı fark eden kooperatif görevlileri, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, hırsızlık şüphelisinin kooperatifte sözleşmeli olarak çalışan O.A. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Evinde yakalanarak gözaltına alınan O.A., çaldığı 18 ton arpayı kamyoncu arkadaşı Ö.B. aracılığıyla Eskişehir Ticaret Borsasına sattığını söyledi. Şüpheli Ö.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hizmetli O.A. ise çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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