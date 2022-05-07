Abone Ol

Cam yüklü TIR, alev alev yandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki cam yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayınlanma: 14:39 - 07 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cam yüklü TIR, alev alev yandı!

İnegöl’ün Mezitler Boğazı Bölgesi’nde, Eskişehir’den Bursa’ya seyir halinde olan Ahmet Emek  yönetimindeki cam yüklü TIR’ın dorsesinde yangın başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip, İnegöl itfaiyesine bildirdi.

Bu sırada alevler, büyüyüp aracı sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR yanarken, camlar ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Şişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı İlginizi Çekebilir Şişli'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa Eskişehir İnegöl otomobil yangın