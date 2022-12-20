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Cami tuvaletinde ceset bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami tuvaletinde ölü bulunan kişinin cenazesi, otopsi için adli tıbba gönderildi.

Yayınlanma: 13:14 - 20 Aralık 2022 Güncellenme:
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Cami tuvaletinde ceset bulundu

Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi’ndeki Hüdaverdi Camisi’nin tuvaletinde arkadaşının hareketsiz yattığını gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İ.K.A’ya (30) olduğu tespit edilen cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. (AA)

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