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Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı.

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Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı

Sabaha karşı Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi. (İHA)

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